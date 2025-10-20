Экс-глава кибербеза Интерпола заявил, что ИИ делает мошенников «умнее»

Использование ИИ делает мошенников «умнее» и ускоряет атаки, считает Крейг Джонс. По его словам, существует также «тревожная тенденция» — слияние киберпреступности и криминала

Крейг Джонс (Фото: Internet Governance Forum)

Использование искусственного интеллекта делает преступников «умнее» и «быстрее». Об этом заявил бывший глава отдела кибербезопасности Интерпола Крейг Джонс в интервью Радио РБК.

«Прежде всего, искусственный интеллект — это ускоритель, он увеличивает масштаб и скорость атак. С ним злоумышленники становятся умнее, быстрее и менее уязвимыми», — сказал он.

По словам Джонса, у искусственного интеллекта «есть и обратная сторона». «Он может стать огромной поддержкой для компаний и правительств. Бизнесу важно осознать — нужно использовать искусственный интеллект ответственно, внедрять грамотное управление и контроль. Ведь любой ваш сотрудник может найти обходной путь внутри системы. Поэтому вопрос не только в технологиях, но и в культуре безопасности», — объяснил он.

Экс-глава кибербеза Интерпола отметил, что преступники «развиваются очень быстро». «Государство и международные структуры больше сосредоточены на регулировании и этике, а это, конечно, замедляет процесс. Но так происходит с любой новой технологией. Сначала все учатся», — уточнил он.

По мнению Джонса, через десять лет люди станут одновременно и более защищенными, и более уязвимыми против атак кибермошенников. «Звучит парадоксально, но это так. Мы ведь не смогли полностью искоренить преступность в реальном мире, только снизили уровень. То же с дорожно-транспортными происшествиями. Они происходят реже, но они не исчезли, — подчеркнул он. — С кибербезопасностью ситуация аналогична. Разница лишь в скорости. Раньше у нас были десятилетия, чтобы адаптироваться к новым технологиям. Сейчас времени нет. Мы должны бежать спринт, а не марафон».

Джонс отметил, что в последние годы киберпреступники стали более «хитрыми». «Мы наблюдаем гибридные формы атак и все более выраженную денежную мотивацию. Они все чаще целятся в бизнес и критическую инфраструктуру. Выбирают точки, где ущерб будет максимальным, а прибыль — наибольшей», — заявил он.

Он добавил, что сейчас существуют не только одиночные хакеры, а транснациональные преступные организации. «Они работают как настоящие корпорации. Просто вдумайтесь, у них есть отделы по подбору персонала, команды, отвечающие за взлом сетей, за кражу или шифрование данных», — сказал он.

Также Джонс обратил внимание, что существует «тревожная тенденция» — слияние киберпреступности с криминалом. «Торговля людьми, наркотиками, оружием — все это переплетается с кибератаками. В итоге страдают реальные сообщества, независимо от страны. И ни одна страна сейчас не защищена полностью», — уточнил он.

Он заявил также, что кибербезопасность — «это не только про национальную безопасность». «Когда преступники подрывают экономику страны, это неизбежно влияет на ее безопасность в принципе. При этом огромную роль играет частный сектор. Именно у компании есть необходимые массивы данных и технологии, — рассказал он. — Совместная работа бизнеса, правительств и организаций вроде «Интерпола» позволяет делать гораздо больше. Для этого нужно доверие, ведь это та основа, без которой ничего не построишь»

Джонс посоветовал не вступать в разговор в случае, если человеку звонит мошенник. «Это как если бы кто-то постучал к вам в дверь с «выгодным» предложением. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это обман. Банк не будет звонить и просить вас перейти по ссылке или сообщить данные. Полиция тоже не запрашивает личную информацию по телефону. Поэтому главное правило — проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте. Завершите разговор, позвоните в свой банк сами, воспользуйтесь официальными каналами», — объяснил он.