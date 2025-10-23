ФСБ задержала жителя Карелии, собиравшего данные для Украины

Video

В Карелии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который передавал спецслужбам Украины данные для диверсии в регионе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В частности, он изучал местный мост для организации теракта.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона», — уточнили в ФСБ.

По данным ФСБ, россиянин в мессенджере Telegram сам установил контакт с украинским куратором, по заданию которого собирал разведывательные данные о дислокации подразделений ВС России. Он также изучал местный железнодорожный мост для совершения диверсионно-террористического акта.

Суд арестовал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК (содействие диверсионной деятельности). По этой статье максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

22 октября в Амурской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, подозреваемого в передаче спецслужбам Украины сведений о перемещении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. Сам задержанный признался в понимании, что данные, которые он передавал, «могут навредить».