ФСБ задержала жителя Карелии, собиравшего данные для Украины

ФСБ задержала жителя Карелии, который помогал Украине устраивать диверсии
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жителя Карелии, собиравшего данные для Украины
Video

В Карелии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который передавал спецслужбам Украины данные для диверсии в регионе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В частности, он изучал местный мост для организации теракта.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона», — уточнили в ФСБ.

По данным ФСБ, россиянин в мессенджере Telegram сам установил контакт с украинским куратором, по заданию которого собирал разведывательные данные о дислокации подразделений ВС России. Он также изучал местный железнодорожный мост для совершения диверсионно-террористического акта.

ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Москве из-за данных о ПВО
Политика

Суд арестовал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК (содействие диверсионной деятельности). По этой статье максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

22 октября в Амурской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, подозреваемого в передаче спецслужбам Украины сведений о перемещении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. Сам задержанный признался в понимании, что данные, которые он передавал, «могут навредить».

