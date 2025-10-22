Видео показаний задержанного о передаче Киеву данных о технике на Транссибе

Задержанный рассказал, зачем выдавал Киеву данные о технике на Транссибе

Video

В Амурской области задержали россиянина, подозреваемого в передаче Украине данных о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону военной операции, сообщили в ФСБ.

Возбуждено дело о госизмене. Как отмечает ведомство, фигуранта завербовали через Telegram.

Сам задержанный рассказал, что понимал, что данные, которые он передавал, «могут навредить».