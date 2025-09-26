 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль раскрыл, когда ожидает ответ США на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Кремль ждет ответа от США на предложение Путина по ДСНВ в течение недели
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

США пока никак не отреагировали на предложение России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе по закрытым каналам, сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он обратил внимание, что Трамп в последние дни был очень занят в связи с прибытием в Нью-Йорк иностранных делегаций на Генассамблею ООН и внутренними вопросами.

«Понятно, что тяжелые были для него дни, но на неделе будем ожидать», — сказал Песков.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия готова и по истечении срока «продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору об СНВ».

В Белом доме отреагировали позитивно и пообещали отдельный комментарий Трампа на такую тему.

Песков заявил, что Путин предложением по ДСНВ «протягивает руку» Трампу
Политика
Дмитрий Песков в студии Радио РБК, 24 сентября 2025 года

Песков в интервью Радио РБК заявил, что тему истекающего срока ДСНВ обсуждали долго, «но предметных обсуждений не было, это очень сложная субстанция». Песков сказал, что Путин «протягивает руку» Трампу, предлагая добровольное соблюдение договора, хотя исключительно с условием аналогичного поведения со стороны США.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Песков ДСНВ США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков заявил, что Путин предложением по ДСНВ «протягивает руку» Трампу
Политика
В Белом доме оценили заявление Путина по поводу сроков соблюдения ДСНВ
Политика
Что означает российское предложение о добровольном соблюдении ДСНВ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30
Захарова увидела риск Третьей мировой, если Украина готовит провокации Политика, 00:21
В РПЛ путаница с судейством: почему игру рукой трактуют по-разному Спорт, 00:09
Снимки из космоса показали активную работу над секретным объектом в Иране Политика, 26 сен, 23:40
Совбез ООН отверг идею России и Китая о продлении иранской сделки Политика, 26 сен, 23:30
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле» Политика, 26 сен, 23:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника» Политика, 26 сен, 23:15
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации Политика, 26 сен, 23:03
В ЦБ рассказали о планируемом наказании для «раздолжнителей» Финансы, 26 сен, 22:52
В Польше объявили о конце «туризма за пособиями» с Украины Политика, 26 сен, 22:37
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% Общество, 26 сен, 22:21
WP раскрыла, зачем Пентагон созвал сотни генералов со всего мира Политика, 26 сен, 22:04
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России Политика, 26 сен, 21:57