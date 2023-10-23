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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 5 тыс. человек

Минздрав Палестины сообщил о 5 тыс. погибших в результате ударов Израиля по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 5 тыс. человек, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины. Ранее сообщалось о 4,6 тыс. погибших.

С начала боевых действий в регионе погибли 5087 человек, в том числе 2055 детей и 1119 женщин, сообщило ведомство. Ранения, по его данным, получили 15 273 палестинца.

Пропавшими без вести по состоянию на 23 октября числятся 1500 человек, в том числе 830 детей, уточнили в ведомстве.

В Израиле, по последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек, в том числе 308 военных. Среди погибших есть иностранцы, в том числе 20 россиян. По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, большинство погибших — гражданские лица, но среди них были и сотрудники военных и правоохранительных органов. Еще семь россиян остаются пропавшими без вести.

По последним данным Армии обороны Израиля, палестинская группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа 222 заложника. Как сообщила 19 октября пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, среди них есть как минимум двое россиян, они имеют второе, израильское, гражданство.

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Теги
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