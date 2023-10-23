Irish Examiner узнал об ограничениях для беженцев с Украины в Ирландии

С начала конфликта на Украине в Ирландию прибыли 97 тыс. украинских беженцев, более 73 тыс. из них было предоставлено муниципальное жилье. Irish Examine узнал, что власти планируют ограничить срок пребывания в нем тремя месяцами

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Власти Ирландии намерены ограничить срок пребывания украинских беженцев в муниципальном жилье до трех месяцев, со ссылкой на источники в правительстве сообщает Irish Examine.

По данным издания, норматив разрабатывает департамент интеграции, вскоре он будет представлен правительству. Такое решение Irish Examine называет серьезным сдвигом в политике.

Планируемые нововведения коснутся только вновь прибывших в страну, уточнил источник. Он объяснил, что решение об ограничении времени проживания необходимо, чтобы привести ирландские законы в соответствие с законами других стран ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на государственное размещение максимум на 150 дней, а в Польше те, кто провел в предоставленном жилье более 120 дней, должны выплачивать за него 50% арендной платы.

По данным Irish Examine, всего с начала конфликта на Украине в Ирландию прибыли 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье на которое тратится около €1,5 млрд в год. По состоянию на 5 октября 40,9 тыс. взрослых граждан Украины в Ирландии получали социальные выплаты, а пособие на ребенка выплачивалось 20,4 тыс. человек.

По данным ООН, после начала военной операции России за границы Украины выехали более 25,6 млн ее жителей. Больше всего беженцев оказалось в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. Больше 18 млн человек вернулись обратно. В Ирландии, по данным ООН, по состоянию на 10 октября находились 95 тыс. беженцев.

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца предупредила, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго. «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — пояснила политик.

6 октября портал SwissInfo со ссылкой на швейцарский государственный секретариат по миграции сообщил, что Швейцария может начать платить беженцам с Украины до $4,4 тыс. за добровольный отъезд домой. Власти страны полагают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране, предпочтут отъезд.

С аналогичной инициативой 20 октября выступили власти Норвегии, которые начнут платить украинским беженцам по 17,5 тыс. норвежских крон (почти €1500) в качестве подъемных для возвращения на родину.