Трамп после авиаудара спросил у президента Ирака «что сделаете?»

Австралийский бизнесмен, вхожий в гольф-клуб Трампа, рассказал новые подробности бесед с ним, когда тот был президентом. Одна из них касается звонка в Белый дом президента Ирака, сказавшего, что США «сравняли с землей мой город»

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Миллиардер Дональд Трамп в период своего президентства приказал нанести авиаудар по цели в Ираке, после чего с ним связался иракский лидер. Содержание их разговора пересказал прокурорам США австралийский миллиардер Энтони Пратт, пишет The New Yotk Times и сообщает «60 Minutes Australia».

С его слов, Трамп рассказал: «Я бомбил Ирак сегодня, и президент Ирака позвонил мне и сказал: «Вы только что сравняли с землей мой город». Тогда этот пост занимал Бархам Салих. По версии Пратта, Трамп ответил иракскому президенту так: «Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?».

Австралийский миллиардер уточнил, что детали беседы рассказал сам Трамп ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже четыре года назад — в декабре 2019-го. При этом сенатор заявил NYT, что не помнит подробности того разговора. Пратт также рассказал, что однажды Трамп попросил свою жену Меланию пройтись по его резиденции Мар-О-Ларго в бикини, «чтобы все остальные парни могли взглянуть на то, чего им не хватает».

Представитель Трампа заявил, что пересказанная Праттом информация поступила прокурорам из «источников, которым совершенно не хватает надлежащего контекста и соответствующей информации». Сам экс-президент сказал, что не успел хорошо узнать Пратта, но тот показался ему хорошим человеком.

По словам Пратта, Трамп рассказал ему об известном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в сентябре 2019 года. Американский лидер в ходе него просил Зеленского начать расследование о коррупции в отношении Джо Байдена за год до выборов президента США. Этот телефонный разговор, после того, как стал достоянием общественности, был основанием для попытки объявления импичмента Трампу.

«Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю», — сказал Трамп Пратту о звонке Зеленскому, согласно показаниям Пратта. — «Это ничто по сравнению с тем, о чем мы обычно говорим».

Пратт входит в гольф-клуб Мар-О-Ларго. В связи с его контактами с Трампа его допросили федеральные прокуроры США по уголовному делу, заведенному против политика. В рамках этого дела экс-президента обвиняют в том, что тот при выезде из Белого дома забрал с собой секретные документы и препятствовал попыткам их вернуть. Пратт считается ключевым свидетелем, который может дать показания против бывшего президента в 2024 году, отмечает NYT.

В начале октября источники ABC узнали о другом разговоре Трампа и Пратта, который последний пересказал журналистам и чиновникам. По его словам, экс-президент в 2021-м обсуждал с ним конфиденциальную информацию об американских атомных подлодках и сообщил две детали потенциально секретной информации: предполагаемое количество ядерных боеголовок, которые обычно несут подлодки, и насколько близко они могут подойти к российской подводной лодке не будучи обнаруженными, отметили источники ABC.