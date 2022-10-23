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Часть жителей города у границы с Украиной отселили после обстрела

Из Шебекино Белгородской области отселили часть жителей после обстрела ВСУ
Жителей разместили на базе Старого Оскола. В городе в воскресенье закрыли несколько магазинов и центральный рынок. Накануне в результате обстрела города погибли два человека, более десяти были ранены

Согласившихся уехать жителей города Шебекино Белгородской области отселили после минометного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в социальной сети «ВКонтакте».

«Был произведен подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола», — написал он.

По словам главы региона, в результате обстрела был разрушен торговый центр, в нем возник пожар. Въезд в город временно был перекрыт.

В воскресенье в центре Шебекино будут закрыты несколько магазинов и центральный рынок из-за возможных обстрелов.

Шебекино попал под обстрел со стороны Украины накануне. В результате погибли два человека, более десяти получили ранения. Без света остались почти 15 тыс. человек.

В районах Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения, сообщил позднее Гладков.

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Шебекино — центр Шебекинского городского округа, население — около 40 тыс. человек. Шебекинский городской округ неоднократно попадал под обстрел со стороны Украины.

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Елена Чернышова
Белгородская область Шебекино обстрел Военная операция на Украине
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