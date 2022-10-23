Омбудсмен ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными военнопленными

Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи. Об этом «РИА Новости» рассказала омбудсмен и советник главы ЛНР Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.

«Один из них (освобожденных военнопленных) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке», — заявила Сорока.

По ее словам, Украина стала государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении в целом людей».

Обмен прошел 17 октября. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, он должен был пройти по формуле «110 на 110», причем Москва передавала Киеву в основном женщин. Позднее он заявил, что двое украинских пленных решили остаться в России. Таким образом, в Россию вернулись 110 человек (в том числе 72 моряка с гражданских судов), на Украину — 108.

Сорока 22 октября сообщила, что из 110 человек из плены были освобождены двое военнослужащих ЛНР.

До этого обмен пленными прошел 13 октября, стороны передали друг другу по 20 человек.

