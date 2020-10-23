Лукашенко выступил против митинга в его поддержку во избежание «коллапса»

Помимо этого, по словам президента Белоруссии, власти начали получать информацию об угрозе безопасности участников митинга. «Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге», — заявил он.

Лукашенко считает, что митинг, на который «рвутся» пожилые, сейчас не стоит проводить и из-за пандемии коронавируса. «Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — предупредил президент и предложил отложить мероприятие на весну.

Как отмечает БелТА, митинг хотели провести Федерация профсоюзов и другие общественные организации Белоруссии. Председатель федерации Михаил Орда заявил, что подал заявку на проведение мероприятия в воскресенье, 25 октября, и пригласил на него «всех желающих, которые хотят высказать свою позицию».

Информация о том, что в выходные в столице Белоруссии собираются провести митинг в поддержку властей с участием бюджетников и работников предприятий, появилась ранее на этой неделе. 21 октября Tut.by написало, что получило сотни сообщений от сотрудников предприятий, которых вместе с семьями созывают на акцию из регионов. О подобных сообщениях написала и «Наша нива».

По данным Tut.by, в Telegram-канале общественного объединения «Белая Русь» появился анонс митинга с указанием места и времени сбора на мероприятие. Позже он был удален, но в объединении подтвердили, что это достоверная информация и на 25 октября запланировано шествие в поддержку Лукашенко на площади Независимости.

Утром 23 октября председатель минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Сороко сообщила агентству «Sputnik Беларусь», что митинг отменен. «Причина — коронавирус», — заявила она. Как пишет Tut.by, в числе возможных причин отказа не только распространение заболевания, но и массовый отказ людей из регионов от поездки на митинг, «из-за чего был риск не собрать массовое шествие».

До 25 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить заключенных, пообещав, что, если условия «народного ультиматума» не будут выполнены, в стране начнутся забастовка предприятий и блокировка дорог.

С 9 августа, дня проведения выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с 80% голосов, по всей стране проходят акции протеста несогласных с их результатами. Самые крупные демонстрации проходят в Минске, некоторые из них перерастают в столкновения с силовиками. Лукашенко считает, что протесты организованы из-за рубежа, и называет выборы состоявшимися. Евросоюз и США отказались считать Лукашенко законно избранным главой государства. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой.

Один из митингов в поддержку Лукашенко в Минске прошел 16 октября, на нем выступил и сам президент, поблагодарив сторонников фразой «встаю перед вами на колени».