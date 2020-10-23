Лукашенко выступил против митинга в его поддержку во избежание «коллапса»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 15:18 Власти Москвы назвали самые частые нарушения правил таксистами Авто, 15:10 Набиуллина пришла с брошью-волной на пресс-конференцию ЦБ Финансы, 15:10 ГИБДД в Москве после сбоя решила регистрировать машины без выходных Общество, 15:10 Кодекс чести: как обезопасить компанию от секс-скандалов Pro, 15:01 Собянин разрешил платить за метро со скидкой 50% Общество, 14:54 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 14:49 «Спартак» решил добиваться от Премьер-лиги переноса матча в Ростов Спорт, 14:46 Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID Экономика, 14:46 Банк Японии назвал условие выпуска цифровой иены Крипто, 14:45 В Кремле сообщили о контроле над ситуацией с COVID-19 Общество, 14:39 Кремль переадресовал кабмину вопрос маркировки жизненно важных лекарств Общество, 14:30 «Машина времени» объявила дату выхода нового альбома Стиль, 14:29 Эксперты предложили идею развития индивидуального жилищного строительства Партнерский материал, 14:20
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко выступил против митинга в его поддержку во избежание «коллапса»

Президент заявил, что не поддерживает проведение масштабной акции из соображений безопасности и нежелания парализовать столицу. По его словам, на митинг со всей страны хотели приехать до 300 тыс. человек
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает проведение в Минске масштабного митинга его сторонников. Об этом сообщает БелТА.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

По словам Лукашенко, он позвонил премьеру Роману Головченко и попросил его «посоветоваться» с губернаторами. «Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс», — заявил он, отметив, что на мероприятие выразили желание приехать около 250–300 тыс. человек со всей страны.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тыс. — мы не переварим», — пересказал Лукашенко свой разговор с премьером. «Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тыс. меня увидят», — продолжил он. Президент считает, что, если митинг состоится, город будет полностью парализован.

Помимо этого, по словам президента Белоруссии, власти начали получать информацию об угрозе безопасности участников митинга. «Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге», — заявил он.

Лукашенко считает, что митинг, на который «рвутся» пожилые, сейчас не стоит проводить и из-за пандемии коронавируса. «Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — предупредил президент и предложил отложить мероприятие на весну.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб
Политика
Сергей Нарышкин и Александр Лукашенко

Как отмечает БелТА, митинг хотели провести Федерация профсоюзов и другие общественные организации Белоруссии. Председатель федерации Михаил Орда заявил, что подал заявку на проведение мероприятия в воскресенье, 25 октября, и пригласил на него «всех желающих, которые хотят высказать свою позицию».

Информация о том, что в выходные в столице Белоруссии собираются провести митинг в поддержку властей с участием бюджетников и работников предприятий, появилась ранее на этой неделе. 21 октября Tut.by написало, что получило сотни сообщений от сотрудников предприятий, которых вместе с семьями созывают на акцию из регионов. О подобных сообщениях написала и «Наша нива».

По данным Tut.by, в Telegram-канале общественного объединения «Белая Русь» появился анонс митинга с указанием места и времени сбора на мероприятие. Позже он был удален, но в объединении подтвердили, что это достоверная информация и на 25 октября запланировано шествие в поддержку Лукашенко на площади Независимости.

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней
Политика
Светлана Тихановская

Утром 23 октября председатель минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Сороко сообщила агентству «Sputnik Беларусь», что митинг отменен. «Причина — коронавирус», — заявила она. Как пишет Tut.by, в числе возможных причин отказа не только распространение заболевания, но и массовый отказ людей из регионов от поездки на митинг, «из-за чего был риск не собрать массовое шествие».

До 25 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить заключенных, пообещав, что, если условия «народного ультиматума» не будут выполнены, в стране начнутся забастовка предприятий и блокировка дорог.

С 9 августа, дня проведения выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с 80% голосов, по всей стране проходят акции протеста несогласных с их результатами. Самые крупные демонстрации проходят в Минске, некоторые из них перерастают в столкновения с силовиками. Лукашенко считает, что протесты организованы из-за рубежа, и называет выборы состоявшимися. Евросоюз и США отказались считать Лукашенко законно избранным главой государства. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой.

Один из митингов в поддержку Лукашенко в Минске прошел 16 октября, на нем выступил и сам президент, поблагодарив сторонников фразой «встаю перед вами на колени».

Автор
Наталия Анисимова
Александр Лукашенко митинг Минск
Материалы по теме
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб
Политика
Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Политика
Лукашенко попросил не забирать с улицы Нину Багинскую
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter