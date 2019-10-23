Адвокат напомнил о возможности Трампа безнаказанно стрелять на 5-й авеню

Во время заседания суда адвокат попытался доказать, что у Трампа есть иммунитет, который разрешает ему не передавать свои налоговые декларации прокурорам. Президента подозревают в сокрытии выплат порнозвезде в обмен на молчание

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Власти штата Нью-Йорк не смогут привлечь президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности, «даже если он застрелит кого-то на Пятой авеню». Об этом заявил адвокат Трампа Уильям Консовой на заседании федерального апелляционного суда, передает Politico.

Таким образом адвокат проиллюстрировал позицию защиты Трампа о том, что президенту не нужно сдавать свои налоговые декларации прокурорам штата Нью-Йорк, потому что он защищен от уголовного расследования. При этом Консовой признал, что, «после того как президент будет отстранен от должности», он может быть привлечен к уголовной ответственности. «Это не постоянный иммунитет», — сказал защитник американского лидера.

Как сообщает Reuters, замечание перекликается с комментарием Трампа 2016 года о том, что его сторонники настолько лояльны, что он может застрелить кого-то на Пятой авеню и не потерять ни одного голоса.

Генеральный советник окружного прокурора Кэри Данн заявила, что привилегия, на которую претендуют адвокаты президента, не предусмотрена законом. «Нет такой вещи, как неприкосновенность к налоговым декларациям президента», — добавила она.

В начале октября Федеральный суд в Нью-Йорка обязал Трампа передать свои налоговые декларации и иные финансовые документы за восемь лет прокуратуре Манхэттена. Требование было озвучено в рамках расследования о сокрытии денежных выплат в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание по поводу предполагаемой сексуальной связи с Трампом в период его избирательной кампании.