Суд обязал Трампа передать прокуратуре свои налоговые декларации за 8 лет

Передачи документов добивается прокуратура Манхэттена. Трамп просил суд отказать ей, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Федеральный суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена, сообщает New York Times. Сам Трамп просил суд заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования.

Однако судья Виктор Марреро с этим аргументом не согласился, назвав его противоречащим основам конституционного и государственного устройства нации. Президенты, их семьи и бизнес не стоят выше закона, постановил судья.

«Суд не может одобрить столь категоричное и безграничное утверждение президентской неприкосновенности», — цитирует решение Марреро Bloomberg.

Принятое судом решение может быть обжаловано, но если адвокатам Трампа не удастся добиться его отмены или хотя бы отсрочки, компании Mazars USA LLP, ведущей бухгалтерскую документацию Трампа, придется передать налоговые декларации президента за предыдущие восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу. В рамках своего расследования тот пытается выяснить, не были ли фальсифицированы деловые записи для сокрытия тайных выплат, сделанных Трампом порнозвезде Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года. У порноактрисы якобы была связь с будущим президентом.

Дэниелс ранее заявляла, что Трамп перед выборами 2016 года через своего адвоката Майкла Коэна передал ей $130 тыс. Президент назвал это обвинение ложным, однако Коэн признался в суде, что делал от лица Трампа выплаты за молчание Дэниелс и еще одной женщине. Трамп утверждал, что не знал о совершении этих транзакций и не руководил переводом средств.