Глава новой церкви Украины доложил Помпео о «позорной ситуации» в Крыму

Власти США должны продолжить давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, заявил на встрече с Майком Помпео митрополит Епифаний. По его мнению, в Крыму и Донбассе есть проблемы со свободой религии

Митрополит Епифаний (Фото: Ефрем Лукатский / AP)

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Во время встречи Помпео и Епифаний поделились опасениями по поводу злоупотреблений свободой вероисповедания в «оккупированном Крыму» и контролируемых Россией частях Донецкой и Луганской областей. Они выразили надежду на дипломатическое урегулирование «спровоцированного Россией конфликта» на востоке Украины, подчеркнув «необходимость залечить раны войны и способствовать единству».

В сообщении ПЦУ указано, что Епифаний также «рассказал о позорной ситуации, которая сложилась со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму».

Из-за этого на Кремль нужно продолжить давить, заявил Епифаний, указав, что должны быть восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.

Епифаний проинформировал Помпео о процессе международного признания ПЦУ, в частности о решении Элладской православной церкви признать Православную церковь Украины. Помпео заверил митрополита, что США «защищали и будут защищать» право каждого человека на свободу вероисповедания.