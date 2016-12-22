Помпео поговорил с главой новой церкви Украины

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В сообщении говорится, что Помпео подчеркнул поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета. Он также «призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору». Других подробностей беседы в заявлении не приводится.

Митрополит Епифаний был избран главой новой автокефальной церкви Украины 15 декабря. Тогда в Киеве прошел объединительный собор, участие в котором приняли почти 200 человек, преимущественно из УПЦ Киевского патриархата.

17 декабря имя предстоятеля новой Украинской православной церкви было впервые названо во время богослужения в соборе Святого Николая в Стамбуле.



6 января Епифаний должен получить в Стамбуле от Вселенского патриарха томос об автокефалии. В этой поездке сопровождать главу новой церкви будет украинский президент Петр Порошенко.



