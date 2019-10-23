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Политика ,  
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Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем
Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Американский бомбардировщик B-52H приблизился к российской границе на расстояние в 70 км, где его встретил Су-27. Ресурс Plane Radar отмечал, что B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма

Российский истребитель Су-27 встретил и сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе над Черным морем и сопроводил его, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Иностранный самолет приблизился к российской границе на расстояние в 70 км в субботу, 19 октября, уточнили в военном ведомстве. Изначально его сопровождали «российские средства контроля воздушного пространства», а около границы бомбардировщик встретил Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. После выполнения задачи российский истребитель успешно приземлился в Крыму на аэродроме базирования, заключили в Минобороны.

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Минобороны посчитало самолеты-разведчики у границ России

Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик, который может нести ядерное оружие, совершал тренировочный полет и отрабатывал взаимодействие с силами Румынии, Украины и Грузии. Как отмечал мониториноговый ресурс Plane Radar, B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма.

Самолеты американских ВВС регулярно замечают у российских границ в районе Черного моря. 29 сентября Plane Radar сообщал, что в акватории водоема и у границ Крыма разведку проводили Lockheed ЕР-3Е и патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon.

За неделю до этого, 23 сентября, американский стратегический разведывательный самолет RC-135V и патрульный P-8A Poseidon провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в Балтике и Черном море.

Авторы: Константин Нагаев, Артём Губенко
Теги: Минобороны, истребитель
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