Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Американский бомбардировщик B-52H приблизился к российской границе на расстояние в 70 км, где его встретил Су-27. Ресурс Plane Radar отмечал, что B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма

Российский истребитель Су-27 встретил и сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе над Черным морем и сопроводил его, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Иностранный самолет приблизился к российской границе на расстояние в 70 км в субботу, 19 октября, уточнили в военном ведомстве. Изначально его сопровождали «российские средства контроля воздушного пространства», а около границы бомбардировщик встретил Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. После выполнения задачи российский истребитель успешно приземлился в Крыму на аэродроме базирования, заключили в Минобороны.

Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик, который может нести ядерное оружие, совершал тренировочный полет и отрабатывал взаимодействие с силами Румынии, Украины и Грузии. Как отмечал мониториноговый ресурс Plane Radar, B-52H «имитировал» бомбардировку Крыма.