Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

Американские военные самолеты в субботу, 28 сентября, совершили разведывательные полеты вблизи российских границ на Черном море. Об этом сообщается в Twitter Plane Radar.

По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал разведку у западных границ Крыма.

Также в 12:10 мск патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы Сигонелла в Италии, откуда полетел в акваторию Черного моря. В 14:15 мск он закончил разведку.