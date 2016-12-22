Швейцария начала уголовное преследование «шпионивших» россиян

Прокуратура Швейцарии получила разрешение на уголовное преследование двух россиян. Речь идет о гражданах России, которых весной задерживали в Нидерландах за попытку получить данные из швейцарской химической лаборатории

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Федеральное правительство Швейцарии дало официальное разрешение генпрокуратуре страны на возбуждение уголовного дела в отношении двух российских граждан, которые подозреваются в шпионаже за лабораторией радиологического и химикорадиологического анализа в Шпице. Об этом сообщает швейцарская радиостанция RSI со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Швейцарии Андре Марти.

«Сегодня прокуратуре был дан зеленый свет министерством юстиции для продолжения расследование предполагаемого политического шпионажа», — приводит радиостанция слова своего собеседника. «Я могу подтвердить, что процедура была открыта в марте 2017 года и с тех пор находилась на рассмотрении», — добавил Марти, отказавшись предоставить какие-либо подробности по делу.

В Швейцарии уголовное преследование за политические правонарушения может осуществляться только с официального разрешения федерального правительства. Данное разрешение выдает министерство юстиции.​

Издание Swissinfo добавляет, что полученное разрешение со стороны правительства дает швейцарской прокуратуре возможность накладывать принудительные меры на подозреваемых россиян. Однако из-за политического характера преступления международный ордер на арест маловероятен, замечает издание. Наиболее вероятным вариантом Swissinfo называет выдачу национального ордера на арест на территории Швейцарии.

В сентябре этого года швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на свои источники сообщили, что в Нидерландах еще весной были задержаны двое россиян. Их заподозрили в том, что они пытались получить данные из швейцарской лаборатории. При себе у задержанных было обнаружено оборудование для взлома компьютерных сетей. Сообщалось, что операция по поимке «шпионов» была проведена в рамках совместной спецоперации Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Задержанные россияне, как уточняло Tages-Anzeiger, позднее были высланы в Россию.

Издание уточняло, что лаборатория в Шпице участвовала в расследовании химических атак в Сирии, а также работала над делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Позднее этих же россиян заподозрили в попытке взлома систем Всемирного антидопингового агентства (WADA) с целью получить доступ к данным о допинг-расследовании против России.