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В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах
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В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах
Политика, 12:46
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В Кремле поддержали ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах
По словам Пескова, предложенный депутатами Госдумы законопропект об ограничении доли иностранного капитала среди владеющих новостными агрегаторами компаний нуждается в проработке, но в целом вопросов у Кремля не вызвал
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле считают, что новостные агрегаторы могут быть приравнены к СМИ и подпадать под ограничение доли иностранного капитала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, агрегаторы [новостей], которые охватывают определенное количество пользователей, можно так или иначе с экспертной точки зрения приравнивать к СМИ», — сказал Песков.

По его словам, действующее законодательство об ограничении иностранного капитала в средствах массовой информации действует уже несколько лет и не вызвало каких-то существенных проблем у владельцев СМИ, которые после его принятия должны были изменить структуру собственности. «Многие компании, которые не подпадали под эти критерии [закона], в установленные сроки привели все в соответствие с действующим законодательством», — отметил Песков.

Те еще новости: чем для «Яндекса» обернется новый закон об агрегаторах
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На уточняющую ремарку журналистов о падении стоимости «Яндекса» на фоне новостей о новом законе Песков возразил, что «были заявления «Яндекса» о том, что привести cтруктуру собственности в соответствие с таким законом совершенно не составит труда. «Здесь никакой увязки нет, конечно», — считает пресс-секретарь президента.

На вопрос, считают ли в Кремле принятие такого закона обоснованным с учетом того, что аналогичный закон уже действует для СМИ, Песков ответил: «Да, но, безусловно, предстоит еще экспертная проработка».

Накануне депутаты Госдумы предложили ограничить до 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах, указав на то, что для СМИ аналогичные ограничения действуют уже с 2016 года.

Цель инициативы — ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, а также иностранных и российских юридических лиц, если в их уставном капитале доля иностранного участия составляет более 20%. Если закон будет принят, ограничения также будут распространяться на граждан России, обладающих гражданством других стран, и на лиц без гражданства.

Согласно реестру новостных агрегаторов, который ведет Роскомнадзор, в России агрегаторами считаются ресурсы, чья аудитория достигает более 1 млн пользователей в сутки. Таких в России всего четыре: «Яндекс.Новости», «Mail.Ru Новости», «Рамблер/Новости» и «СМИ2». Сервис «Google Новости» из-за небольшой аудитории в реестр не внесен.

Акции «Яндекса» упали на 5% после появления новостей о законопроекте, ограничивающем долю иностранного капитала в агрегаторах.

«Если закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», — сообщил РБК пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
Теги: «Яндекс» , новостные агрегаторы
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