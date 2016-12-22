Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев
Финансы, 18:46
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Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев
Акции компании «Яндекс» на 18:21 мск упали на 4,18%, до 1713 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Максимальное снижение стоимости акций составило 5%, когда цена упала до 1700 руб. за акцию.
Ранее сообщалось, что ценные бумаги «Яндекса» поднялись на 8,38% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рост последовал за заявлением сооснователя компании Аркадия Воложа, который сказал, что не хочет покидать свой пост руководителя «Яндекса» и не намерен продавать акции.
Кроме того, в компании опровергли сообщения о возможной покупке доли в компании Сбербанком, о которой написали «Ведомости». Тогда из-за этого сообщения ценные бумаги «Яндекса» упали на Московской бирже на 20%, до 1790 руб. за акцию.