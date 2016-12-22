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В СПЧ рассказали о «нехорошем ответе» из США на предложение сотрудничать
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В СПЧ рассказали о «нехорошем ответе» из США на предложение сотрудничать
Политика, 01:54
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В СПЧ рассказали о «нехорошем ответе» из США на предложение сотрудничать
Михаила Федотова не удовлетворил ответ на предложение о сотрудничестве, полученный от правозащитной организации в США. «В переводе на русский язык звучит как «шли бы вы отсюда, господа». Нехороший ответ», — оценил он письмо коллег
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов оценил ответ американских правозащитников на предложение о сотрудничестве как «нехороший», заявив, что по его мнению он был грубым. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, он направил письмо главе американской комисиии Кэтрин Ламон. «Я написал председателю комиссии Кэтрин Ламон письмо с предложением сотрудничать — мы будем помогать решать проблемы с американскими гражданами в России. У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в «Бутырке», давайте мы навести его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может ему что-то нужно. А в свою очередь посмотрите — у вас Марина Бутина. Зайдите к ней», — рассказал глава СПЧ.

Однако в США ему ответили отказом. По словам Федотова, свое несогласие сотрудничать американские правозащитники объяснили тем, что не работают с правительственными организациями. Еще одной претензией к российскому СПЧ стало «отсутствие компетенций за рубежом».

«Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу», — прокомментировал в шутку ответ американской комиссии Федотов.

Письмо в адрес Ламон, как сообщалось на сайте СПЧ, было отправлено 30 июля, ответ на него был получен 21 сентября. СПЧ опубликовал на своем сайте полный текст отправленного письма и полученного ответа. В письме в американскую комиссию Федотов обращал особое внимание на судьбу Марии Бутиной, обвиненной в «осуществлении деятельности иностранного агента без уведомления властей США». Эти обвинения Федотов называет в письме «сомнительными».

В ответе из США Ламон указала Федотову, что комиссия не имеет полномочий для того, чтобы сотрудничать с СПЧ. «Я передала ваше письмо в Службу рассмотрения жалоб, которая поможет вам связаться с соответствующим ведомством для получения информации о процессе направления претензий. Хотелось бы отметить, что Комиссия не занимается обеспечением поддержки заявителям или лицам, относительно которых направлена жалоба. Кроме того, Комиссия не имеет правоприменительных полномочий», — написала в ответе Ламон.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: СПЧ , правозащитники
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