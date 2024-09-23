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Политика ,  
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Туск объявил о борьбе с бобрами в Польше из-за наводнения

Премьер пообещал изучить, какие шаги можно предпринять с учетом действующего законодательства, чтобы контролировать места обитания бобров близ дамб. Во время наводнения в Польше в 2010 году власти уже возлагали вину на бобров
Фото: H. van Diek / Agami / blickwinkel / imago stock&people / Global Look Press
Фото: H. van Diek / Agami / blickwinkel / imago stock&people / Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил принятия закона, который позволит контролировать места обитания бобров близ дамб для предотвращения ущерба от наводнений в будущем. Об этом он сказал на заседании кризисного штаба в городе Глогув (Нижнесилезское воеводство), пострадавшем в результате потопа. Его слова приводит Wrocław.Wyborcza.pl.

«Ваши предложения не первые, в которых говорится о необходимости быстрых изменений в вопросе присутствия бобров у дамб. Мы приняли решения в 2010 году, экологи возражали, но приоритеты есть. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — сказал Туск.

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Фото:Kuba Stezycki / Reuters

Он пообещал изучить, какие шаги можно предпринять с учетом действующего законодательства. «Делайте все, что положено в рамках законодательства, а я буду защищать эти решения. Дамбы сегодня являются абсолютным приоритетом», — поручил премьер. «Если нам понадобится закон, мы подготовим его в течение недели. Я знаю, что с этим наводнением это не сильно поможет, но отремонтировать насыпи и контролировать ситуацию в будущем точно поможет», — добавил он.

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Наводнение произошло в Силезском и Нижнесилезском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Нысы после сильных дождей. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов. Потоп называют сильнейшим с 1997 года. Есть погибшие. Премьер ввел режим стихийного бедствия на юге страны.

Во время наводнения в Польше в 2010 году занимавший тогда пост главы МВД Ежи Миллер возложил вину за бедствие на бобров. «Самым большим врагом дамб является животное, называемое бобр. Они обитают повсюду вдоль дамб Вислы и наносят им большой ущерб», — заявлял он. По оценкам зоозащитников на тот момент, в республике обитало около 50 тыс. бобров. После наводнения местные власти увеличили квоты на охоту на этих животных. «Бобры роют туннели в насыпях, ослабляя их изнутри. Но они не одиноки, есть и водяные полевки», — говорил, в свою очередь, представитель Главного управления пожарной службы Польши Павел Фратчак.

Бобры почти полностью были истреблены в Польше к концу 40-х годов, после чего в стране начали возрождение популяции за счет завоза особей из Советского Союза — в 1948 году первых животных привезли из Воронежа. Они начали активно размножаться и вскоре заселили всю территорию страны, став обычным животным для польских рек. Весной 2022 года в Сети появился мем «Бобр курва». На видео поляк случайно встречает бобра, идет за грызуном и эмоционально ругается: «Bóbr kurwa, ja pierdolę».

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Теги
Елена Чернышова
Дональд Туск бобры Польша наводнение
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