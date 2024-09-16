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Политика ,  
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В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения

Премьер-министр Польши Дональд Туск ввел режим стихийного бедствия из-за наводнений на юге страны. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

«После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», — написал Туск.

Подъем воды произошел в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Ныса после сильных дождей. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов.

Из-за непогоды в более чем 350 детских садах и школах в четырех воеводствах занятия были приостановлены. Наводнение называют сильнейшим с 1997 года. В результате наводнения погибли два человека.

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Сильные дожди привели к наводнениям в Австрии, Чехии и Румынии. В частности, в Чехии наводнение стало результатом затяжных дождей, которые продолжаются на юге страны с 12 сентября.

Из-за непогоды без электричества остались порядка 260 тыс. домов, спецслужбы эвакуировали около 1,9 тыс. жителей. Почти полностью прекратило работу железнодорожное сообщение в Моравско-Силезском регионе.

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Теги
Польша наводнение изменение климата Дональд Туск

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