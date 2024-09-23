Польские военные обвинили Россию в психологической операции при наводнении

Польская армия заявила о «психологической операции» России при наводнении

Польша столкнулась с «информационно-психологической операцией» со стороны России в связи с наводнением на юго-западе страны, заявила пресс-служба Войск защиты кибернетического пространства польских Вооруженных сил.

«Одним из элементов операции является попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным польских военных, «аппарат влияния» использует в сети «метод селективного отбора информации» с намерением «вызвать у адресатов эмоции тревоги и беспомощности».

В Войсках защиты киберпространства призвали граждан не поддаваться эмоциям, проверять источники информации, а также остерегаться контента с изображениями «страданий и разрушений», который может вызывать «эмоциональные реакции».

В середине сентября в результате сильных дождей в Центральной Европе началось одно из крупнейших наводнений за последние 20 лет.

В Польше 16 сентября ввели режим стихийного бедствия. Из русла вышла река Нысы, в результате вода поднялась в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе страны. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов.