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Военная операция на Украине ,  
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СК обвинил украинского командира в ущербе на ₽1,3 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Федор Ярошевич — командир 19-й отдельной ракетной бригады Украины, обстреливающей Белгородскую область. Его приказы, заявили в СК, повлекли гибель гражданских и огромный ущерб
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Фёдор Ярошевич (Фото: Министерство обороны Украины)

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Украины полковника Федора Ярошевича, которого заочно обвиняют в совершении ряда террористических актов (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По данным следователей, именно его бригада обстреливала с позиций под Харьковом территорию Белгородской области с помощью комплекса «Точка-У». Его обвиняют в «незаконных приказах», отдаваемых в «составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины».

«В результате совершенных Ярошевичем террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 млрд рублей», — сообщили в СК.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам со стороны ВСУ. Интенсивным обстрелам подвергается Белгородская область.

В середине мая фрагменты одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» попали в многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате обрушился подъезд дома, погибли 17 человек, порядка 30 пострадали.

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Следственный комитет Белгородская область Точка-У ВСУ обстрелы
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