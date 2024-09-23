Гладков заявил о наличии плана на случай своей гибели
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью Regnum заявил, что власти региона готовятся к различным сценариям развития событий, и план есть даже на случай его гибели.
«Мы проводим учения на случай разных ситуаций: разрушение многоэтажного дома, гибель губернатора, одновременный разбор завалов большого количества домов… У нас есть добровольные пожарные дружины. Мы понимаем: если не будет связи, придётся оповещать население иначе — режем рельсы и вешаем на них трос, чтобы, в случае потери света, они извещали население об угрозе. Может быть использован колокол», — сказал Гладков.
Также губернатор рассказал, что в Белгородской области закупают генераторы и буржуйки. «В каждом муниципалитете у нас есть запас бензиновых и дизельных генераторов, буржуек, леса. Мы готовы к развитию практически любой ситуации», — сказал он.
По словам Гладкова, в нынешних условиях работа составляет большую часть его жизни. «Я прихожу домой, чтобы поспать часа четыре, переодеться, и — снова на работу... Моя жена тоже со мной в этих условиях. Мы же не знаем, куда в следующую секунду прилетит, что будет происходить. Мы просто физически должны быть готовы к опасностям, в которых живём», — сказал он.
Накануне Гладков заявил, что уходит на две недели в отпуск, чтобы набраться сил и с «еще большим качеством и большим объемом» выполнять поставленные задачи. Он пообещал, что все заместители губернатора и министры областного правительства останутся на рабочих местах.
В июле этого года глава региона рассказывал, что «чувствует он себя не очень хорошо» и что ему нужно «немножко отлежаться». Гладков взял больничный на несколько дней.
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