Житель Крыма получил 12 лет за подготовку убийства министра

Осужденный готовил убийство министра курортов и туризма в 2022 году по заданию украинских спецслужб. Он купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства, однако был задержан сотрудниками ФСБ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крымский суд приговорил 25-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за пособничество в подготовке убийства министра курортов и туризма республики в 2022 году (на тот момент эту должность занимал Вадим Волченко), сообщил Следственный комитет.

Ведомство заявило, что летом 2022 года представитель украинских спецслужб, планировавший убийства высших должностных лиц Крыма, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. В частности, мужчине за вознаграждение поручили подготовить и согласовать убийство министра курортов и туризма.

Получив оплату, крымчанин купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. 9 сентября 2022 года он был задержан оперативниками ФСБ в Феодосии.

Суд признал мужчину виновным в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. руб.

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