Глава «Росатома» сообщил о покушении на экс-мэра Энергодара

Андрей Шевчик возглавил Энергодар после занятия города российскими войсками в феврале 2022 года. Спустя месяц на него было совершено покушение, после чего он покинул должность. Лихачев сообщил о повторном покушении на Шевчика

Андрей Шевчик (Фото: РИА Новости)

Покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика было совершено несколько дней назад, сейчас он является сотрудником Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится, количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения. Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллегу, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», — сказал Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Переговоры делегаций «Росатома» и МАГАТЭ во главе с главами организаций прошли сегодня в Калининграде в закрытом от прессы режиме. На переговорах должны были обсудить итоги визита Гросси на Курскую АЭС 27 августа. 4 сентября гендиректор МАГАТЭ также посетил ЗАЭС, где в тот день прошла ротация миссии МАГАТЭ.

Энергодар — город-спутник при крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. С февраля 2022 года его контролируют российские военные. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума в октябре того же года.

Шевчик возглавил Энергодар после того, как в городе был создан «общественный совет самоорганизации» после занятия его российскими войсками. До этого он был депутатом горсовета от запрещенной в Украине ОПЗЖ, одновременно работая ведущим инженером на Запорожской АЭС.

В мае 2022 года «РИА Новости» и ТАСС сообщили о ранении Шевчика в результате взрыва самодельного взрывного устройства в подъезде его дома. Ранения тогда также получили двое его охранников. После этого должность мэра занял Александр Волга, затем — Эдуард Сеновоз (возглавляет городскую администрацию в настоящее время).