Экс-мэр Купянска Мацегора выжил после покушения

Покушение на Мацегору было совершено 7 июня — в чиновника стреляли в Старом Осколе. Спустя несколько дней его мать подтвердила его гибель, однако он оказался жив и уже вернулся на свое место работы

Геннадий Мацегора (Фото: Геннадий Мацегора / VK)

Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора, который считался погибшим после совершенного на него покушения в начале июня, оказался жив и уже вернулся к работе в должности директора ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе, сообщают Mash и Baza, публикуя фотографии с живым экс-мэром.

В разговоре с Baza Мацегора сообщил, что восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и теперь чувствует себя отлично. На вопрос, почему он не писал в соцсетях, что выжил, тот ответил: «А зачем?»

Как рассказали Mash сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса, бывший градоначальник приходил сегодня утром, отработал, а после обеда ушел на встречу.

РБК обратился за комментарием к Геннадию Мацегоре.

На Мацегору напали 7 июня в Старом Осколе в Белгородской области, в чиновника выстрелил неизвестный. На тот момент он также работал директором ФОК «Георгиевский». О смерти Мацегоры после покушения 11 июня сообщила его мать Людмила. Тогда же о смерти экс-градоначальника сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.