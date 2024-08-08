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Военная операция на Украине ,  
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Экс-мэр Купянска Мацегора выжил после покушения

Экс-мэр Купянска Мацегора выжил после покушения, несмотря на сообщения о гибели
Сюжет
Военная операция на Украине
Покушение на Мацегору было совершено 7 июня — в чиновника стреляли в Старом Осколе. Спустя несколько дней его мать подтвердила его гибель, однако он оказался жив и уже вернулся на свое место работы
Геннадий Мацегора
Геннадий Мацегора (Фото: Геннадий Мацегора / VK)

Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора, который считался погибшим после совершенного на него покушения в начале июня, оказался жив и уже вернулся к работе в должности директора ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе, сообщают Mash и Baza, публикуя фотографии с живым экс-мэром.

В разговоре с Baza Мацегора сообщил, что восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и теперь чувствует себя отлично. На вопрос, почему он не писал в соцсетях, что выжил, тот ответил: «А зачем?»

Как рассказали Mash сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса, бывший градоначальник приходил сегодня утром, отработал, а после обеда ушел на встречу.

РБК обратился за комментарием к Геннадию Мацегоре.

Бывший мэр Купянска умер после покушения
Политика
Геннадий Мацегора

На Мацегору напали 7 июня в Старом Осколе в Белгородской области, в чиновника выстрелил неизвестный. На тот момент он также работал директором ФОК «Георгиевский». О смерти Мацегоры после покушения 11 июня сообщила его мать Людмила. Тогда же о смерти экс-градоначальника сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Мацегора был мэром Купянска с 2020 года, он состоял в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Российские войска взяли город под контроль в начале военных действий в 2022 году, тогда же была сформирована Харьковская военно-гражданская администрация. В сентябре 2022-го Минобороны России объявило о решении перегруппировать войска в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

После ухода российских войск из Купянска Мацегора переехал в Белгородскую область, говорил глава проукраинской администрации Харьковской области Олег Синегубов. Украинская прокуратура заочно предъявила чиновнику обвинения в коллаборационизме и государственной измене.

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Старый Оскол Купянск Херсонская область покушение на убийство МЭР чиновник
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