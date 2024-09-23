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Политика ,  
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Какие страны Россия считает навязывающими «деструктивные» ценности. Карта

Какие страны правительство признало транслирующими «деструктивные» ценности
Правительство опубликовало список стран, жители которых, придерживаясь традиционных ценностей, смогут получить РВП без знания языка и законодательства. Откуда теперь будет проще перебраться в Россию — в инфографике РБК

20 сентября правительство опубликовало перечень стран, которые навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки», противоречащие «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Граждане и лица без гражданства, которые проживают на этих территориях и не поддерживают идеологическую политику этих стран, теперь смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) в России в упрощенном порядке, то есть без подтверждения уровня владения русским языком, знания российской истории и законодательства. Виза в таком случае будет выдаваться на три месяца и без учета утвержденной квоты, в рамках которой обычно выдается РВП.

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

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