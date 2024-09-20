Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Граждане этих стран смогут получить разрешение на временное проживание в России по упрощенному порядку. В список попали США и практически все страны Европы, Украина и некоторые государства Азии

Участники праздника-прогулки «Настоящая семья», посвященного традиционным семейным ценностям, в московском парке Сокольники, 2015 год (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Правительство опубликовало распоряжение с перечнем стран и территорий, которые, по мнению Москвы, проводят «политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

В списке 47 стран и территорий. Это преимущественно страны Запада, а также Япония, Тайвань, Южная Корея, Украина, Багамские острова, Микронезия, Новая Зеландия.

Правительство объяснило, что список составлен в связи с августовским указом президента Владимира Путина, который облегчил получение российского ВНЖ тем иностранцам, которые не поддерживают политику своих стран.

Граждане стран, которые попали в перечень правительства, смогут получать разрешение на временное проживание в России на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В указе Путина сказано, что российские ценности определены в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.

Среди них перечислены: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.