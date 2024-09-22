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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху после ударов по Ливану заявил, что в «Хезболле» поймут сигналы

Нетаньяху: «Хезболла» поймет сигналы Израиля, если ударов было недостаточно
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль продолжает наносить массированные удары по территории Ливана с 19 сентября. Нетаньяху в своем видеообращении пообещал подать «Хезболле» больше «сигналов», если последних ударов было недостаточно
Фото: Karamallah Daher / Reuters
Фото: Karamallah Daher / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» еще поймет «сигналы» Израиля в случае, если последних ударов по Ливану было недостаточно. Об этом в видеообращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что за последние дни Израиль нанес по «Хезболле» серию ударов, которых движение даже не предполагало. «Если «Хезболла» не поняла послания, я вам обещаю: она его поймет», — сказал премьер.

Вместе с тем Нетаньяху добавил, что ни одна страна не может терпеть стрельбу по своим жителям, и Израиль также этого не потерпит. «Мы полны решимости вернуть наших [перемещенных с севера] жителей в их дома в безопасности», — подчеркнул политик.

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Приграничные обстрелы между «Хезболлой» и Израилем участились с начала войны еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. Как отмечает The Times of Israel, из-за действий ливанской группировки свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч израильтян, живущих на севере. Очередное обострение на северной границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября, в результате чего ранения различной степени тяжести получили свыше 4 тыс. человек, несколько десятков скончались.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». В Израиле свою причастность к взрывам отрицают. В то же время израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего объявил о «новой фазе» войне на севере страны и начал переброску войск к границе. Также с 19 сентября по территории Ливана наносятся ракетные удары, «Хезболла» отвечает зеркально. ЦАХАЛ ранее отчитывалась, что только за утро 22 сентября из Ливана по северу Израиля было запущено более 100 ракет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла ракетные удары Ливан Израиль Биньямин Нетаньяху
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