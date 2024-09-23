Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как вице-президента США
Соратник кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Джей Ди Вэнс «слишком радикален», его заявления по поводу урегулирования конфликта на Украине для Киева — опасный сигнал, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.
Вэнс до участия в предвыборной гонке не раз высказывался против военной помощи Украине и допускал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 12 сентября он описал возможный план Трампа о мирном урегулировании конфликта. В частности, по мнению Вэнса, между Украиной и Россией останется линия разграничения — сильно укрепленная демилитаризованная зона, которая может проходить по нынешней линии фронта.
Зеленский видит в словах Вэнса посыл, что Киев должен «принести жертву». Президент Украины отметил, что подобный сценарий «не будет основан на международном праве, уставе ООН, справедливости». Он также напомнил, что Трамп в телефонном разговоре с ним пообещал поддерживать Украину.
Такие слова кандидата в вице-президенты США посылают «опасные сигналы», говорит Зеленский, поскольку потенциальная уступка территории со стороны Украины приведет к уступкам Вашингтона в других конфликтах. «[Вэнс и другие, разделяющие его взгляды] должны четко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговаться на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: на Ближнем Востоке, например, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем», — указал Зеленский.
«Какой бы президент или вице-президент ни выдвинул эту перспективу — что прекращение войны зависит от сохранения статус-кво, когда Украина просто откажется от своей земли, — он должен понести ответственность за потенциальное начало глобальной войны. <...> Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез, потому что, если это был план, то Америка движется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны», — заключил Зеленский.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок ранее объявил действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Партия позднее официально выдвинула ее своим кандидатом. В паре с ней баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц, он претендует на пост вице-президента.
От Республиканской партии кандидатом выдвинут предшественник Байдена — экс-президент США Дональд Трамп. Своим партнером по гонке он выбрал Вэнса. Прежде Вэнс называл Трампа идиотом, сравнивал с Адольфом Гитлером и заверял, что никогда не станет сторонником Трампа. Однако, как объяснил Reuters приближенный к Вэнсу республиканец, тот «увидел успехи, которые Трамп на посту президента принес стране».
Вэнс стал сенатором в 2023 году и в первые дни на этой должности возглавил группу конгрессменов, призывавших предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022-м он признавал союзнический статус Украины, но выражал уверенность, что США достаточно помогли Киеву деньгами и поддержку следует прекратить. Он также считает необходимым отказ Украины от части своей территории для завершения конфликта.
В июне российский президент Владимир Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. После начала курской операции ВСУ глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».
Весной Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Он заявил, что ответить на вопрос о легитимности должны в самой Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил он.
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