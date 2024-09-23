 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как вице-президента США

Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как следующего вице-президента США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Вэнс призывал раскрыть подробные данные обо всей предоставленной помощи, а также не исключал возможного отказа от территорий. Зеленский назвал его радикалом и призвал учить историю
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Соратник кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Джей Ди Вэнс «слишком радикален», его заявления по поводу урегулирования конфликта на Украине для Киева — опасный сигнал, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.

Вэнс до участия в предвыборной гонке не раз высказывался против военной помощи Украине и допускал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 12 сентября он описал возможный план Трампа о мирном урегулировании конфликта. В частности, по мнению Вэнса, между Украиной и Россией останется линия разграничения — сильно укрепленная демилитаризованная зона, которая может проходить по нынешней линии фронта.

Зеленский видит в словах Вэнса посыл, что Киев должен «принести жертву». Президент Украины отметил, что подобный сценарий «не будет основан на международном праве, уставе ООН, справедливости». Он также напомнил, что Трамп в телефонном разговоре с ним пообещал поддерживать Украину.

Такие слова кандидата в вице-президенты США посылают «опасные сигналы», говорит Зеленский, поскольку потенциальная уступка территории со стороны Украины приведет к уступкам Вашингтона в других конфликтах. «[Вэнс и другие, разделяющие его взгляды] должны четко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговаться на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: на Ближнем Востоке, например, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем», — указал Зеленский.

«Какой бы президент или вице-президент ни выдвинул эту перспективу — что прекращение войны зависит от сохранения статус-кво, когда Украина просто откажется от своей земли, — он должен понести ответственность за потенциальное начало глобальной войны. <...> Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез, потому что, если это был план, то Америка движется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны», — заключил Зеленский.

Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» Путину
Политика
Камала Харрис

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок ранее объявил действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Партия позднее официально выдвинула ее своим кандидатом. В паре с ней баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц, он претендует на пост вице-президента.

От Республиканской партии кандидатом выдвинут предшественник Байдена — экс-президент США Дональд Трамп. Своим партнером по гонке он выбрал Вэнса. Прежде Вэнс называл Трампа идиотом, сравнивал с Адольфом Гитлером и заверял, что никогда не станет сторонником Трампа. Однако, как объяснил Reuters приближенный к Вэнсу республиканец, тот «увидел успехи, которые Трамп на посту президента принес стране».

Вэнс стал сенатором в 2023 году и в первые дни на этой должности возглавил группу конгрессменов, призывавших предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022-м он признавал союзнический статус Украины, но выражал уверенность, что США достаточно помогли Киеву деньгами и поддержку следует прекратить. Он также считает необходимым отказ Украины от части своей территории для завершения конфликта.

В июне российский президент Владимир Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. После начала курской операции ВСУ глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Весной Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Он заявил, что ответить на вопрос о легитимности должны в самой Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил он.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Военная операция на Украине мирные переговоры Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Кандидат Харрис в вице-президенты анонсировал дебаты с Вэнсом
Политика
Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» Путину
Политика
Работники заявили о «кошмаре» в финансированном Вэнсом стартапе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
ФНС прекратит обмен Страновыми отчетами с членами ЕС: как быть компаниямPro, 09:50
Картаполов рассказал о повестках в армию этой осеньюПолитика, 09:36
В магазине нашли нарушения после гибели четверых детей от отравленияОбщество, 09:24
«Самая важная разработка года»: что за новинку представила OpenAIPro, 09:24
Bloomberg узнал о бегстве богачей из Британии на фоне дискуссии о налогахБизнес, 09:21
Росреестр сообщил о падении спроса на ипотеку в новостройках МосквыНедвижимость, 09:15
СК возбудит дело после нападения на защитников деревьев в МосквеОбщество, 09:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд ЕС оставил НРД под санкциями, но дал инвесторам надеждуPro, 09:01
РСПП попросил изменить механизм формирования цены контрактов в стройкеБизнес, 09:00
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ зайти вглубь Курской областиПолитика, 08:47
ФССП предложила снимать на видео депортацию иностранцев из РоссииОбщество, 08:43
Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с РоссиейПолитика, 08:40
Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как вице-президента СШАПолитика, 08:32
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:22