Зеленский объяснил, почему опасается Вэнса как вице-президента США

Вэнс призывал раскрыть подробные данные обо всей предоставленной помощи, а также не исключал возможного отказа от территорий. Зеленский назвал его радикалом и призвал учить историю

Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Соратник кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Джей Ди Вэнс «слишком радикален», его заявления по поводу урегулирования конфликта на Украине для Киева — опасный сигнал, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.

Вэнс до участия в предвыборной гонке не раз высказывался против военной помощи Украине и допускал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 12 сентября он описал возможный план Трампа о мирном урегулировании конфликта. В частности, по мнению Вэнса, между Украиной и Россией останется линия разграничения — сильно укрепленная демилитаризованная зона, которая может проходить по нынешней линии фронта.

Зеленский видит в словах Вэнса посыл, что Киев должен «принести жертву». Президент Украины отметил, что подобный сценарий «не будет основан на международном праве, уставе ООН, справедливости». Он также напомнил, что Трамп в телефонном разговоре с ним пообещал поддерживать Украину.

Такие слова кандидата в вице-президенты США посылают «опасные сигналы», говорит Зеленский, поскольку потенциальная уступка территории со стороны Украины приведет к уступкам Вашингтона в других конфликтах. «[Вэнс и другие, разделяющие его взгляды] должны четко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговаться на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: на Ближнем Востоке, например, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем», — указал Зеленский.

«Какой бы президент или вице-президент ни выдвинул эту перспективу — что прекращение войны зависит от сохранения статус-кво, когда Украина просто откажется от своей земли, — он должен понести ответственность за потенциальное начало глобальной войны. <...> Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез, потому что, если это был план, то Америка движется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны», — заключил Зеленский.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок ранее объявил действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Партия позднее официально выдвинула ее своим кандидатом. В паре с ней баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц, он претендует на пост вице-президента.

От Республиканской партии кандидатом выдвинут предшественник Байдена — экс-президент США Дональд Трамп. Своим партнером по гонке он выбрал Вэнса. Прежде Вэнс называл Трампа идиотом, сравнивал с Адольфом Гитлером и заверял, что никогда не станет сторонником Трампа. Однако, как объяснил Reuters приближенный к Вэнсу республиканец, тот «увидел успехи, которые Трамп на посту президента принес стране».

Вэнс стал сенатором в 2023 году и в первые дни на этой должности возглавил группу конгрессменов, призывавших предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022-м он признавал союзнический статус Украины, но выражал уверенность, что США достаточно помогли Киеву деньгами и поддержку следует прекратить. Он также считает необходимым отказ Украины от части своей территории для завершения конфликта.