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Выборы президента США ,  
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Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» Путину

Сюжет
Выборы президента США

Вице-президент США Камала Харрис не сможет «противостоять» президенту России Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, выступая перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять [президенту России] Владимиру Путину или [председателю КНР] Си Цзиньпину? Как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ?» — сказал он.

Вэнс также высказал мнение, что «у Харрис нет видения, у нее нет стратегии», а то, что она «делала последние три с половиной года» он назвал «провалом».

Многие американские и мировые СМИ, в том числе The New York Times и The Hill обращали внимание, что Харрис избегает общения с прессой. The Hill назвала это стратегией, которой кандидат в президенты придерживается преднамеренно.

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Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок ранее объявил действующий глава государства Джо Байден. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Партия позднее официально выдвинула ее своим кандидатом. В паре с ней баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц, он претендует на пост вице-президента.

От Республиканской партии кандидатом выдвинут предшественник Байдена — экс-президент США Дональд Трамп. Своим партнером по гонке он выбрал Вэнса.

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Джеймс Дэвид Вэнс Камала Харрис США выборы президента
Вэнс Джеймс Дэвид фото

Вэнс Джеймс Дэвид

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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