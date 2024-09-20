В Киевской области, Днепре и Запорожье раздались взрывы
Взрывы слышны в Киевской области Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua». В областной администрации заявили, что в регионе работает ПВО.
«Суспiльне» и ТСН также пишут о взрывах в некоторых районах Запорожья. Кроме того, корреспонденты «Суспiльне» передают о взрывах в пригороде Днепра.
К 1:05 мск в зоне воздушной тревоги была почти вся территория Украины за исключением западной части и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Накануне около 3:00 мск взрывы прогремели в Киеве. Позднее в городской администрации сообщили, что на окраине города работают средства ПВО. В городе с 2:54 мск была объявлена воздушная тревога, ее отменили в 3:27 мск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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