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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области, Днепре и Запорожье раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы слышны в Киевской области Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua». В областной администрации заявили, что в регионе работает ПВО.

«Суспiльне» и ТСН также пишут о взрывах в некоторых районах Запорожья. Кроме того, корреспонденты «Суспiльне» передают о взрывах в пригороде Днепра.

К 1:05 мск в зоне воздушной тревоги была почти вся территория Украины за исключением западной части и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Накануне около 3:00 мск взрывы прогремели в Киеве. Позднее в городской администрации сообщили, что на окраине города работают средства ПВО. В городе с 2:54 мск была объявлена воздушная тревога, ее отменили в 3:27 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киевская область взрывы Украина
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