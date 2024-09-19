На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

На Украине сообщили о поврежденной инфраструктуре в Запорожской области

Фото: dsns_telegram / Telegram

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Иван Федоров.

«Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — написал он.

Вечером накануне, 18 сентября, Федоров сообщил, что в подконтрольной Украине части региона объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» писала о взрывах в Сумах и Запорожье. «Суспiльне» и «РБК Украина» отмечали, что в Сумах после этого возникли перебои со светом.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и еще ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

В ночь на 19 сентября сирены звучали и в других украинских областях. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал о нескольких взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.