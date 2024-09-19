На Украине сообщили о поврежденной инфраструктуре в Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Иван Федоров.
«Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — написал он.
Вечером накануне, 18 сентября, Федоров сообщил, что в подконтрольной Украине части региона объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» писала о взрывах в Сумах и Запорожье. «Суспiльне» и «РБК Украина» отмечали, что в Сумах после этого возникли перебои со светом.
Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и еще ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.
В ночь на 19 сентября сирены звучали и в других украинских областях. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал о нескольких взрывах в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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