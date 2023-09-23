Папа римский назвал торговлю оружием одной из причин конфликта на Украине

Оружейные заводы — «инвестиции, которые дают наибольший доход», считает папа Франциск. Он назвал их «фабриками смерти»

Папа римский Франциск считает торговлю оружием одной из причин конфликта на Украине. Его слова приводит RaiNews.

«Инвестиции, которые дают наибольший доход, это оружейные заводы, то есть фабрики смерти», — сказал понтифик.

Он указал, что некоторые страны сейчас отказываются от поставок вооружений на Украину. «Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не дают оружие, начинается процесс, где мучеником станет украинский народ», — обратил внимание папа Франциск.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни после слов главы Римско-католический церкви пояснил, что они были частью размышлений понтифика о последствиях торговли оружием. «Папа таким образом подчеркнул, что те, кто торгует оружием, никогда не расплачиваются за последствия своего выбора, а оставляют расплату народам-мученикам, таким как украинский».

В марте папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной». «За чуть более чем сто лет было три мировых войны: 1914–1918 годов, 1939–1945 годов и эта. <...> Все великие державы переплетены. Поле битвы — Украина», — отмечал он. По его словам, там есть «имперские интересы не только России, но и других империй». «Для империи свойственно ставить нации на второе место», — указывал понтифик.

Он также отмечал, что на Украине сейчас «не так уж мечтают о переговорах», поскольку у нее есть сильная поддержка США и ЕС. Однако условием для мира он считает диалог Москвы и Киева. «Мир будет достигнут тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить между собой или через кого-то еще», — полагает папа Франциск.