 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Чечне пообещали разобраться с темой репрессированных в учебнике истории

Власти Чечни сообщили о рабочей группе для изменений в учебник по истории
Как сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, соавтор учебника Владимир Мединский согласился «привести в порядок» главу, касающуюся репрессированных народов СССР. Для этого будет создана рабочая группа
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В России создадут рабочую группу для внесения предложений об изменении главы в новом учебнике по истории для 10-11 классов, касающейся репрессированных народов СССР, сообщил в своем телеграм-канале спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

По его словам, обновленный учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». В связи с этим Даудов обратился в том числе к соавтору учебника, помощнику президента Владимиру Мединскому.

По словам председателя парламента Чечни, тот признал, что глава учебника, касающаяся этой темы, «была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок». Изменения в учебник, указал Даудов, поддержал и министр просвещения Сергей Кравцов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минпросвещения и к советнику Владимира Мединского.

«Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана Рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — отметил спикер чеченского парламента.

Даудов в своей публикации не упомянул, о какой конкретно главе идет речь. «РИА Новости» приводят отрывок из учебника, где описывается, что «на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар» в 1943-1944 годах было принято решение ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их коллективному наказанию, а именно насильственному переселению в восточные регионы.

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
75 дней до отключения Google и Apple ID: как быть с регистрацией на сайте

«В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей», — говорится в учебнике.

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников. Соавтором выступил экс-глава Минкульта, помощник президента Владимир Мединский. «По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», – сказал он, комментируя новое пособие по истории для 10-11 классов.

В учебнике, как сообщал Мединский, переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х, а также добавлен новый раздел, касающийся текущих событий, включая военную операцию на Украине.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов минувшим летом не исключал, что новые учебники передадут в школы к началу нового учебного года. В середине сентября Минпросвещения сообщало, что во все регионы страны поставили более 755 тыс. экземпляров учебника.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Анастасия Куницына
учебник история Чечня жертвы репрессий Владимир Мединский Сергей Кравцов рабочая группа
Материалы по теме
Мединский рассказал о «книге-учебнике» по военной истории и операциям
Общество
Школьникам предложат выбрать президента из Золушки, Бабы-яги и Винни-Пуха
Общество
Школьники и студенты начнут изучать методы борьбы с коррупцией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Автогол лицом принес худшему клубу РПЛ первую победу с начала августа Спорт, 18:25
США решили «не предупреждать русских» о поставках ATACMS Украине Политика, 18:21
Рогозин стал сенатором от Запорожской области Политика, 18:07
Власти Анапы объяснили претензии к дому приемного отца Дани Милохина Политика, 18:01
Захарян пропустит ближайший матч чемпионата Испании из-за болезни Спорт, 17:59
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
Кейн повторил рекорд Герда Мюллера по голам в первых матчах за «Баварию» Спорт, 17:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Чечне пообещали разобраться с темой репрессированных в учебнике истории Политика, 17:28
Полиция задержала более 20 человек на акциях протеста в Армении Политика, 17:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:59
Борис Ротенберг раскритиковал игру «Сочи» после шестого поражения подряд Спорт, 16:57
К посольству России в Ереване принесли цветы после гибели миротворцев Политика, 16:42
Гимнаст Нагорный отреагировал на включение в санкционный список Канады Спорт, 16:39
В Ленинградской области загорелась конюшня Общество, 16:18