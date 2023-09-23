Власти Чечни сообщили о рабочей группе для изменений в учебник по истории

В Чечне пообещали разобраться с темой репрессированных в учебнике истории

Как сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, соавтор учебника Владимир Мединский согласился «привести в порядок» главу, касающуюся репрессированных народов СССР. Для этого будет создана рабочая группа

Фото: Александр Река / ТАСС

В России создадут рабочую группу для внесения предложений об изменении главы в новом учебнике по истории для 10-11 классов, касающейся репрессированных народов СССР, сообщил в своем телеграм-канале спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

По его словам, обновленный учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов». В связи с этим Даудов обратился в том числе к соавтору учебника, помощнику президента Владимиру Мединскому.

По словам председателя парламента Чечни, тот признал, что глава учебника, касающаяся этой темы, «была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок». Изменения в учебник, указал Даудов, поддержал и министр просвещения Сергей Кравцов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минпросвещения и к советнику Владимира Мединского.

«Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана Рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — отметил спикер чеченского парламента.

Даудов в своей публикации не упомянул, о какой конкретно главе идет речь. «РИА Новости» приводят отрывок из учебника, где описывается, что «на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар» в 1943-1944 годах было принято решение ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их коллективному наказанию, а именно насильственному переселению в восточные регионы.

«В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей», — говорится в учебнике.

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников. Соавтором выступил экс-глава Минкульта, помощник президента Владимир Мединский. «По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР», – сказал он, комментируя новое пособие по истории для 10-11 классов.

В учебнике, как сообщал Мединский, переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х, а также добавлен новый раздел, касающийся текущих событий, включая военную операцию на Украине.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов минувшим летом не исключал, что новые учебники передадут в школы к началу нового учебного года. В середине сентября Минпросвещения сообщало, что во все регионы страны поставили более 755 тыс. экземпляров учебника.