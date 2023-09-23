 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Марин Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС

Прокуратура Парижа обвинила Марин Ле Пен и ее отца в растрате средств ЕС
Речь идет о растрате денег ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента. Партия Ле Пен «Национальное объединение» использовало эти средства на оплату своих сотрудников, утверждает прокуратура
Лидер французской партии &laquo;Национального объединения&raquo; Марин Ле Пен
Лидер французской партии «Национального объединения» Марин Ле Пен (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Прокуратура Парижа обвинила лидера французской ультраправой партии «Национального объединения» Марин Ле Пен и 27 ее соратников в нецелевом расходовании средств ЕС, пишет Le Monde.

Прокуратура семь лет расследовала дело, речь идет о деньгах ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы (€21 тыс. в месяц). «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») использовало эти средства на оплату своих сотрудников, утверждает прокуратура.

Помимо самой Ле Пен, по делу проходит ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен — основатель и бывший лидер «Национального фронта».

По словам политика, обвинения против нее и партии ошибочны и «носят прежде всего политический характер». Она заявила, что готова представить свои доводы в суде.

В прокуратуре сообщили, что Ле Пен и соратникам грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 1 млн евро.

В апреле прошлого года издание Mediapart со ссылкой на отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством сообщало, что политик и трое других бывших европейских депутатов обвиняются в растрате почти €620 тыс. евро из средств ЕС. Согласно отчету, Ле Пен лично присвоила почти €137 тыс., когда была депутатом Европарламента в 2004-2017 годах.

Читайте на РБК Pro
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

Политика ранее обвиняли в связях с Россией, после того как она взяла кредит в 2014 году на сумму около $10,2 млн в Первом чешско-российском банке.

В 2011 году Жан-Мари Ле Пен передал бразды правления «Национальным фронтом» своей дочери. В 2015 году его исключили из партии, после того как он назвал холокост «исторической деталью». Марин Ле Пен раскритиковала отца. В 2018 году после провала на президентских выборах она переименовала «Национальный фронт» в «Национальное объединение».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен растрата
Материалы по теме
Ле Пен предупредила о риске «социального взрыва» во Франции
Политика
Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада на «угрозы» России
Политика
Ле Пен назвала санкции против России «неуместными и необдуманными»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Вильфанд предсказал заметное похолодание в Москве Общество, 07:45
Власти назвали 8 регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы Экономика, 07:33
Россия усилит контроль за морепродуктами после сброса воды «Фукусимы» Общество, 07:20
Пять человек погибли в результате пожара на фабрике в Тайване Общество, 07:01
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Марин Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС Политика, 06:45
Таунхаус из «Дьявол носит Прада» продали за $26.5 млн Общество, 06:06
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Президент Колумбии «украл» аплодисменты Байдена в ООН Политика, 05:37
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 05:25
SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол Финансы, 05:01
Премьер Болгарии связал выдворение священников РПЦ с работой спецслужб Политика, 04:58
Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей Политика, 04:15
В США исключили «изменение правил игры» после поставок ATACMS на Украину Политика, 03:52