Прокуратура Парижа обвинила Марин Ле Пен и ее отца в растрате средств ЕС

Марин Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС

Речь идет о растрате денег ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента. Партия Ле Пен «Национальное объединение» использовало эти средства на оплату своих сотрудников, утверждает прокуратура

Лидер французской партии «Национального объединения» Марин Ле Пен (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Прокуратура Парижа обвинила лидера французской ультраправой партии «Национального объединения» Марин Ле Пен и 27 ее соратников в нецелевом расходовании средств ЕС, пишет Le Monde.

Прокуратура семь лет расследовала дело, речь идет о деньгах ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы (€21 тыс. в месяц). «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») использовало эти средства на оплату своих сотрудников, утверждает прокуратура.

Помимо самой Ле Пен, по делу проходит ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен — основатель и бывший лидер «Национального фронта».

По словам политика, обвинения против нее и партии ошибочны и «носят прежде всего политический характер». Она заявила, что готова представить свои доводы в суде.

В прокуратуре сообщили, что Ле Пен и соратникам грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 1 млн евро.

В апреле прошлого года издание Mediapart со ссылкой на отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством сообщало, что политик и трое других бывших европейских депутатов обвиняются в растрате почти €620 тыс. евро из средств ЕС. Согласно отчету, Ле Пен лично присвоила почти €137 тыс., когда была депутатом Европарламента в 2004-2017 годах.

Политика ранее обвиняли в связях с Россией, после того как она взяла кредит в 2014 году на сумму около $10,2 млн в Первом чешско-российском банке.