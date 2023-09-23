Марин Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС
Прокуратура Парижа обвинила лидера французской ультраправой партии «Национального объединения» Марин Ле Пен и 27 ее соратников в нецелевом расходовании средств ЕС, пишет Le Monde.
Прокуратура семь лет расследовала дело, речь идет о деньгах ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы (€21 тыс. в месяц). «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») использовало эти средства на оплату своих сотрудников, утверждает прокуратура.
Помимо самой Ле Пен, по делу проходит ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен — основатель и бывший лидер «Национального фронта».
По словам политика, обвинения против нее и партии ошибочны и «носят прежде всего политический характер». Она заявила, что готова представить свои доводы в суде.
В прокуратуре сообщили, что Ле Пен и соратникам грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере 1 млн евро.
В апреле прошлого года издание Mediapart со ссылкой на отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством сообщало, что политик и трое других бывших европейских депутатов обвиняются в растрате почти €620 тыс. евро из средств ЕС. Согласно отчету, Ле Пен лично присвоила почти €137 тыс., когда была депутатом Европарламента в 2004-2017 годах.
Политика ранее обвиняли в связях с Россией, после того как она взяла кредит в 2014 году на сумму около $10,2 млн в Первом чешско-российском банке.
В 2011 году Жан-Мари Ле Пен передал бразды правления «Национальным фронтом» своей дочери. В 2015 году его исключили из партии, после того как он назвал холокост «исторической деталью». Марин Ле Пен раскритиковала отца. В 2018 году после провала на президентских выборах она переименовала «Национальный фронт» в «Национальное объединение».
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