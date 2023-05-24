Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен отвергла обвинения во влиянии на нее Путина

Марин Ле Пен (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отвергла обвинения о политическом влиянии на нее президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

«Я никогда не была жертвой какой-либо попытки повлиять на меня, ни разу», — сказала она на парламентских слушаниях по вопросу об иностранном политическом вмешательстве.

Ле Пен обвиняют в связях с Россией, после того как она взяла кредит в 2014 году на сумму около $10,2 млн в Первом чешско-российском банке.

Ле Пен сказала, что французские банки в то время не хотели вести дела с ее партией из-за опасений по поводу ущерба их брендам. «Я взяла кредит у банка, а не у Владимира Путина», — подчеркнула Ле Пен. Она добавила, что не согласилась бы на кредит, если бы за ним последовали определенные обязательства.

В 2017 году перед выборами президента Франции Ле Пен приехала в Россию, где встретилась с Путиным. Тогда он заявил ей, что Россия не будет вмешиваться в выборы.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал тогда президент.