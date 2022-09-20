Блинкен призвал власти Ирана остановить преследование женщин

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Pro, 08:52
Fars узнало о планах Ирана закупать у России 9 млн куб. газа в день Экономика, 08:47
«Коммерсантъ» узнал детали плана H&M по уходу из России Бизнес, 08:38
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:38
«РИА Новости» сообщило о применении на Украине винтовок «Сумрак» Политика, 08:32
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Pro, 08:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20
Российские компании сообщили о задержании фур с грузом из ЕС в Казахстане Экономика, 08:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек Общество, 08:14
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:10
Морской терминал на юге России начнет прием из Турции паромов на 100 фур Бизнес, 08:00
Эрдоган сообщил о решении Украины и России обменять 200 военнопленных Политика, 07:38
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Блинкен призвал власти Ирана остановить преследование женщин Общество, 07:36
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Блинкен призвал власти Ирана остановить преследование женщин

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Правительство Ирана должно прекратить преследовать женщин, написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Махса Амини должна быть жива сейчас. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем иранское правительство прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные акции протеста», — заявил он.

Полиция Ирана назвала случайной смерть задержанной из-за хиджаба девушки
Политика

13 сентября полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини из Курдистана, когда она вместе с братом выходила из метро Тегерана. Полицейские обратили внимание на то, что она неправильно надела хиджаб, который обязаны носить все женщины в Иране. Они сказали ее брату, что отвезут девушку в участок на занятие по «перевоспитанию» и отпустят. Об этом молодой человек рассказал IranWire.

По его словам, около 60–70 человек, которые принесли одежду другим задержанным женщинам, слышали крики у полицейского участка. Когда они попытались понять, что происходит, полицейские разогнали их с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Позже из участка выехал автомобиль скорой помощи. Отпущенные женщины рассказали брату Махси, что внутри кого-то убили. Одна из свидетельниц сообщила, что девушка потеряла сознание в камере. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать.

Махса умерла через несколько дней. Полиция назвала ее смерть несчастным случаем. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. Журналисты IranWire показали врачам фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, и те предположили, что в результате удара она получила перелом основания черепа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции

В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба
Политика

Смерть Махси Амини вызвала массовое недовольство в социальных сетях и привела к уличным протестам. Во время похорон девушки в родном городе Саккез 16 сентября женщины снимали платки, писала The Guardian. Многие женщины начали сжигать хиджабы и состригать пряди волос, записывая это на видео.

По данным правозащитной организации Hengawна, 18 сентября после силового разгона митингующих около офиса губернатора 38 человек пострадали, пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии, трое получили огнестрельные ранения. По данным IranWire, в Тегеране отстранен руководитель полиции нравов. Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что правительство примет необходимые меры.

Теги
Иран хиджаб смерть полиция Энтони Блинкен
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Полиция Ирана назвала случайной смерть задержанной из-за хиджаба девушки
Политика
Лидер «Талибана» пообещал соблюдать права человека и законы шариата
Политика
В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter