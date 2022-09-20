Блинкен призвал власти Ирана остановить преследование женщин

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Правительство Ирана должно прекратить преследовать женщин, написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Махса Амини должна быть жива сейчас. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем иранское правительство прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные акции протеста», — заявил он.

13 сентября полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини из Курдистана, когда она вместе с братом выходила из метро Тегерана. Полицейские обратили внимание на то, что она неправильно надела хиджаб, который обязаны носить все женщины в Иране. Они сказали ее брату, что отвезут девушку в участок на занятие по «перевоспитанию» и отпустят. Об этом молодой человек рассказал IranWire.

По его словам, около 60–70 человек, которые принесли одежду другим задержанным женщинам, слышали крики у полицейского участка. Когда они попытались понять, что происходит, полицейские разогнали их с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Позже из участка выехал автомобиль скорой помощи. Отпущенные женщины рассказали брату Махси, что внутри кого-то убили. Одна из свидетельниц сообщила, что девушка потеряла сознание в камере. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать.

Махса умерла через несколько дней. Полиция назвала ее смерть несчастным случаем. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. Журналисты IranWire показали врачам фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, и те предположили, что в результате удара она получила перелом основания черепа.

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Смерть Махси Амини вызвала массовое недовольство в социальных сетях и привела к уличным протестам. Во время похорон девушки в родном городе Саккез 16 сентября женщины снимали платки, писала The Guardian. Многие женщины начали сжигать хиджабы и состригать пряди волос, записывая это на видео.

По данным правозащитной организации Hengawна, 18 сентября после силового разгона митингующих около офиса губернатора 38 человек пострадали, пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии, трое получили огнестрельные ранения. По данным IranWire, в Тегеране отстранен руководитель полиции нравов. Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что правительство примет необходимые меры.