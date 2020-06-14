В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке

Антикоррупционные органы заподозрили руководство компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США, в попытке дачи взятки в $6 млн, которую называют самой крупной в истории Украины

Джо Байден (Фото: Matt Slocum / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, сообщает «Интерфакс-Укриаина».

«Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют», — сказал он.

Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского. По словам директора НАБУ Артема Сытника, взятка предназначалась за закрытие дела, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного «Реал Банку».

Сытник также отметил, что это рекордная в истории Украины взятка.

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