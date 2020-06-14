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Политика ,  
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В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке

Антикоррупционные органы заподозрили руководство компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США, в попытке дачи взятки в $6 млн, которую называют самой крупной в истории Украины
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Matt Slocum / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, сообщает «Интерфакс-Укриаина».

«Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют», — сказал он.

Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского. По словам директора НАБУ Артема Сытника, взятка предназначалась за закрытие дела, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного «Реал Банку».

Сытник также отметил, что это рекордная в истории Украины взятка.

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По делу задержаны три человека, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве и бывший сотрудник ведомства. Еще один имел или имеет отношение к компании Burisma. По данным следствия, двое из задержанных являются доверенными лицами Злочевского.

В Burisma Group заявили, что компания и ее руководство не имеют никакого отношения к взятке руководству НАБУ и САП. «Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям», — говорится в заявлении на ее сайте. Компания также сообщила, что работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины.

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Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Хантер Байден входил в совет директоров Burisma в 2014-2019 годах. В прошлом году компания оказалась в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп попросил украинского президента Владимира Зеленского возобновить расследование против Burisma. Демократы в палате представителей обвинили Трампа в превышении полномочий. По мнению обвинителей, глава государства, пытаясь добиться от Киева расследования, хотел навредить своему политическому противнику Джо Байдену. Разговор Трампа с Зеленским стал поводом для процедуры импичмента президента США, однако в феврале его оправдали.

Злочевский был министром экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с 2010 года по 2012 год. В конце 2014 года он покинул страну, позднее Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, взятка, Джо Байден
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