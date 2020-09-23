Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Иван Гешев (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Прокуратура Болгарии собрала доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре сообщили, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.

Генеральный прокурор Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел Екатерину Захариеву о результатах расследования и действиях прокуратуры.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила двух российских дипломатов в шпионаже в пользу Москвы.

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