Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент предложил гражданам Украины добровольно сообщать в НАБУ о коррупционных случаях, чтобы в стране подчинялись закону и приблизились к европейскому уровню жизни

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.

«Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Для этого нужно только одно: жить по закону», — заявил президент. Он пояснил, что власть не сможет восстановить экономику Украины, если все граждане не будут платить налоги.

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза <...> И я обращаюсь к гражданам. От вас требуют взятку? Предлагают откат? Или еще какую-то коррупционную схему? Пожалуйста, не молчите! <...> Звоните и уведомляйте о ситуации на горячую линию НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — РБК)», — предложил Зеленский. Президент отметил, что европейский уровень жизни, к которому стремится Украина, — это в первую очередь «другая ментальность» и верховенство закона.

Зеленский пишет, что начал с себя: 23 сентября подписал законопроект об импичменте президента — документ восполняет пробелы в законодательстве, регулирующем процедуру импичмента, которые делали ее практически невозможной.