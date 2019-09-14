Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Новая программа финансовой помощи будет представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования, в отличие от 14-месячного резервного соглашения (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года. По данным источников агентства, Украина получит кредит на три года. Сейчас переговоры по сделке продолжаются.

По информации агентства, миссия МВФ прибыла в Киев в сентябре, чтобы обсудить новую программу. Соглашение, вероятно, будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией на Украине, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель. В украинском правительстве надеются достичь соглашения с МВФ в этом месяце и заключить новую программу к концу года, сообщает агентство.

Прошлое соглашение о финансовой помощи Украине с МВФ было заключено в 2018 году и заменяло более раннее, датированное 2015 годом. Тогда страна не смогла полностью выполнить условия соглашения, по которому она должна была провести антикоррупционную реформу, повысить цены на газ для населения и реорганизовать Государственную фискальную службу. В результате вместо $17 млрд Киев получил $8,4 млрд, а позже МВФ заморозил транши.

Осенью 2018 года стороны договорились о краткосрочной программе по модели SBA. Из $5–6 млрд, на которые рассчитывала Украина, Киев получил от МВФ $3,8 млрд. 8 августа замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что страна нуждается в новой программе помощи от МВФ, и сообщил о намерениях попросить у МВФ кредит на $5–10 млрд.