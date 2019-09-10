Политика , 10 сен, 11:48
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Верховная рада приняла законопроект об импичменте президента
Законопроект внес украинский президент Владимир Зеленский. Согласно документу, Рада сможет сместить главу государства с поста только в случае госизмены или другого преступления
Верховная рада Украины приняла законопроект о процедуре импичмента президента, сообщает «Интерфакс-Украина». Документ внес глава государства Владимир Зеленский.
За принятие законопроекта проголосовали 245 депутатов: 243 от фракции «Слуга народа», а также председатель Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Согласно законопроекту, украинский парламент может объявить импичмент президенту только в случае госизмены или другого преступления.
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