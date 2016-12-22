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Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае
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Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае
Политика, 13:29
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Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае
Действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт одержал победу во втором туре губернаторских выборов, следует из данных опроса на выходе с избирательных участков. Закрытые опросы получили другие цифры
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В соответствии с данными экзитпола, которые официально проводила в Хабаровском крае компания «Медиатехнологии» (есть в распоряжении РБК), победу во втором туре выборов губернатора одержал кандидат от «Единой России» действующий глава региона Вячеслав Шпорт, набравший 57% голосов.

Его соперник по второму туру — представитель ЛДПР Сергей Фургал — заручился поддержкой 43% голосов, следует из данных тех же опросов.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал РБК, что отвечать на вопросы о том, за кого они голосовали, отказались порядка 60% граждан. «Это очень много. Обычно отказываются отвечать 20–25%», — объяснил собеседник РБК.

Закрытые экзитполы, которые проводились для штаба Шпорта, продемонстрировали противоположные результаты, рассказали РБК два источника, знакомых с данными опросов. В соответствии с ними действующий губернатор получил, по данным на 18:30 местного времени, 35,7%, а Фургал одержал победу с результатом 64,3%.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сообщил РБК, что у его штаба также есть данные экзитполов​: «В три раза у меня больше, чем у Шпорта».

По ходу дня голосования обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях. Фургалу вменяли в вину незаконную агитацию, а также подкуп избирателей. В ЛДПР в свою очередь заявили, что для победы кандидата от партии власти незаконно использовались открепительные талоны. «Грязные выборы мы никогда не признаем», - сообщили в партии.

УМВД по состоянию на 13:30 мск зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил замначальника УМВД региона Олег Герасименко, передает «РИА Новости». Также было сообщение о вбросе бюллетеней на участке 124 в Хабаровске.

Второй тур в Хабаровском крае стал возможен после того, как в первом никому из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. 9 сентября Фургал набрал 35,81%, а Шпорт – 35,62%.

Вскоре после первого тура Шпорт предложил конкуренту должность своего первого заместителя. Фургал согласился, однако снимать свою кандидатуру с выборов не стал.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Артем Филипенок.
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