Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным в зоне военной операции на Украине использовать электронные устройства с выходом в Интернет и камерами, только если это не нужно для выполнения обязанностей по службе, и устанавливающий за это наказание. Документ размещен на портале правовой информации.
Использование гаджетов вне службы будет относиться к дисциплинарным проступкам, за которые грозит дисциплинарный арест.
«Нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы <...> иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — так звучит формулировка проступка в документе.
Исключение составляют случаи, когда «военнослужащие и приравненные к ним лица» используют электронные устройства для выполнения своих служебных обязанностей.
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