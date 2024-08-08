Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации вне службы

Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным в зоне военной операции на Украине использовать электронные устройства с выходом в Интернет и камерами, только если это не нужно для выполнения обязанностей по службе, и устанавливающий за это наказание. Документ размещен на портале правовой информации.

Использование гаджетов вне службы будет относиться к дисциплинарным проступкам, за которые грозит дисциплинарный арест.

«Нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы <...> иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — так звучит формулировка проступка в документе.

Исключение составляют случаи, когда «военнослужащие и приравненные к ним лица» используют электронные устройства для выполнения своих служебных обязанностей.

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