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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Росгвардия нейтрализовала всех захватчиков колонии под Волгоградом

Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Снайперы нейтрализовали всех четверых захватчиков в колонии в Суровикино, сообщила Росгвардия. Заложники освобождены. По данным RT, один из заложников убит; Mash пишет, что двое выжили и находятся в тяжелом состоянии
Фото: Росгвардия
Фото: Росгвардия

Все четверо осужденных, захвативших заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино под Волгоградом, были нейтрализованы снайперами Росгвардии, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — говорится в сообщении.

Росгвардия нейтрализовала всех захватчиков колонии под Волгоградом
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Бывший советник главы Росгвардии, депутат Александр Хинштейн уточнил, что в операции участвовали спецназ ФСИН «Барс» и СОБР Волгоградского управления Росгвардии.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

По данным RT, один из захватчиков был убит. Mash писал, что штурм колонии продлился полчаса, двое из нападавших, по предварительным данным, выжили, они находятся в тяжелом состоянии. По информации канала, заложников было четверо, двое из них ранены.

Заключенные захватили сотрудников ИК-19 в заложники утром 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Четверо сотрудников колонии были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Baza сообщала, что среди госпитализированных — начальник колонии Андрей Девятов.

Среди захватчиков — двое уроженцев Таджикистана, осужденных за сбыт наркотиков, и двое граждан Узбекистана: один из них также осужден за сбыт наркотиков, второй — за непредумышленное убийство в драке.

Захватчики говорили о принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано экстремистским и запрещено в России), отмечала Baza. По данным «МК», они требовали автомобиль, четыре автомата и освобождения из ШИЗО своих земляков, осужденных по экстремистским статьям.

Два месяца назад, в середине июня, заложников захватили в СИЗО-1 в центре в Ростове-на-Дону. Ими были инспектор дежурной смены СИЗО Виктор Кончаков и начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма. Захватчики тогда назвали себя «моджахедами» «Исламского государства» и объявляли о захвате «ростовского централа, где сажают наших братьев». Из числа взбунтовавшихся тогда после штурма выжил один заключенный.

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Елена Степанова Елена Степанова, Полина Мартынова Полина Мартынова
захват заложников колония в Суровикино Волгоградская область Росгвардия штурм
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