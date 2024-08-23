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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Муфтий Волгоградской области не выезжал в колонию в Суровикино для переговоров с захватившими заложников и выразил позицию муфтията, что «переговоров с террористами быть не может», сообщил его заместитель
Бата Кифах Мохамад
Бата Кифах Мохамад (Фото: islamvolga / VK)

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад не выезжал в колонию № 19 в Суровикино, где заключенные захватили заложников, сообщил РБК заместитель муфтия Абсаматов Чехославходжа.

«Муфтий туда не выезжал, он находится на связи с соответственными органами по этому вопросу. Также озвучил позицию муфтията о том, что никаких переговоров быть с террористами не может», — рассказал он.

Телеграм-канал Baza сообщал, что к колонии приехал имам Волгоградской области, однако его пока не допустили к переговорам. По данным Mash, на место выехали сотрудники главы таджикской диаспоры Волгоградской области Сайдахмада Махмадова, а также председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Вадим Чередник.

РБК обратился за комментарием к Вадиму Череднику.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Несколько заключенных захватили сотрудников ИК-19 строгого режима в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии утром 23 августа. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил о четырех госпитализированных сотрудниках колонии. По данным Baza, среди госпитализированных — начальник колонии Андрей Девятов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Один человек погиб, по информации телеграм-канала SHOT, это дежурный, который пытался оказать сопротивление. Mash утверждает, что погибли как минимум двое: начальник отряда и начальник оперчасти. Канал также называет личности захватчиков. Это двое уроженцев Таджикистана, осужденные за сбыт наркотиков, и двое граждан Узбекистана: один из них также осужден за сбыт наркотиков, второй — за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

По информации Mash, в заложниках находятся четыре сотрудника колонии, двое из них ранены.

Захватчики заявили о причастности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России), отмечает Baza. По данным «МК», они потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения из ШИЗО своих земляков, осужденных по экстремистским статьям.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии). В регионе создан оперштаб.

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в колонии. Дорога к ИК-19 перекрыта.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

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Анастасия Серова
муфтият Волгоградская область колония в Суровикино
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