Премьер Индии Моди встретился с Зеленским

Моди впервые приехал на Украину и встретился с Зеленским. Перед поездкой он подчеркнул, что ни одну проблему не решить на поле боя, а гибель невинных становится основной проблемой человечества

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Премьер Индии Нарендра Моди, впервые сегодня прибывший в Киев, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

Во время встречи лидеры будут обсуждать укрепление экономических связей и возможность реализации украинской «формулы мира» для прекращения огня. Это его первый визит на Украину.

«Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. В любом кризисе потеря жизней невинных людей становится самым большим вызовом для всего человечества. Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности», — сказал Моди в Варшаве перед отправлением в Киев.

Моди рассказывал, что с нетерпением ждет возможности обсудить с Зеленским вопросы укрепления сотрудничества двух стран и обменяться мнениями о мирном урегулировании конфликта Украины и России. «Я уверен, что этот визит послужит естественным продолжением обширных контактов с двумя странами и поможет создать основу для более крепких и динамичных отношений в предстоящие годы», — добавил политик.

В июле Моди приехал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский осудил июльский визит Моди в Россию, после чего индийский МИД вызвал украинского посла Александра Полищука.

Как выяснил Bloomberg, индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и Путиным, но посредником для прекращения конфликта быть не пожелал. AFP называло внешнюю политику республики поиском «тонкого баланса» между сохранением теплых связей с Москвой и установлением более тесных партнерских отношений в сфере безопасности с западными странами.