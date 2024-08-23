Премьер Индии Моди встретился с Зеленским
Премьер Индии Нарендра Моди, впервые сегодня прибывший в Киев, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, передает УНИАН.
Во время встречи лидеры будут обсуждать укрепление экономических связей и возможность реализации украинской «формулы мира» для прекращения огня. Это его первый визит на Украину.
«Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. В любом кризисе потеря жизней невинных людей становится самым большим вызовом для всего человечества. Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности», — сказал Моди в Варшаве перед отправлением в Киев.
Моди рассказывал, что с нетерпением ждет возможности обсудить с Зеленским вопросы укрепления сотрудничества двух стран и обменяться мнениями о мирном урегулировании конфликта Украины и России. «Я уверен, что этот визит послужит естественным продолжением обширных контактов с двумя странами и поможет создать основу для более крепких и динамичных отношений в предстоящие годы», — добавил политик.
В июле Моди приехал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский осудил июльский визит Моди в Россию, после чего индийский МИД вызвал украинского посла Александра Полищука.
Как выяснил Bloomberg, индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и Путиным, но посредником для прекращения конфликта быть не пожелал. AFP называло внешнюю политику республики поиском «тонкого баланса» между сохранением теплых связей с Москвой и установлением более тесных партнерских отношений в сфере безопасности с западными странами.
На кадрах, опубликованных УНИАНом, видно, что при встрече Зеленский и Моди не просто пожали друг другу руки, а обнялись. Индийский премьер давно известен своей привычкой обниматься с собеседниками — так же он, к примеру, поступил и при встрече с Путиным в Москве. Как отмечал Business Insider, эта особенность иногда приводила к неловким моментам: бывший американский президент Дональд Трамп в этой ситуации поморщился, а его предшественник Барак Обама смутился. «Его медвежьи объятия должны передать сообщение о том, что он представитель более миллиарда индийцев», — объяснял Би-би-си биограф Ниланджан Мукхопадхай. Социолог Шив Вишванатан отметил: «Он пытается сказать миру, что он равный, друг и очень ласковый. Мистер Моди — артист».
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